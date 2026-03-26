W skrócie Donald Trump potwierdził, że Stany Zjednoczone regularnie przekierowują broń między różnymi regionami, w tym z kierunku ukraińskiego na Bliski Wschód.

Trump odpowiedział na słowa kanclerza Friedricha Merza, stwierdzając, że 'Ukraina też nie jest naszą wojną' i określił wypowiedź Merza jako 'bardzo niestosowną'.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że niezbędny sprzęt, w tym systemy przechwytujące, nadal trafia do Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Donald Trump potwierdził oficjalnie w czwartek wcześniejsze doniesienie medialne o tym, że Stany Zjednoczone regularnie przekierowują broń między różnymi regionami.

Według agencji Unian dochodzi do transferu amunicji i systemów obrony przeciwlotniczej z kierunku ukraińskiego na Bliski Wschód.

- Robimy to cały czas. Mamy ogromne ilości amunicji. Jest w innych krajach, takich jak Niemcy i cała Europa. Mamy ją tam, wszystko jest spakowane. I czasami zabieramy ją z jednego miejsca i używamy w innym - wyjaśnił republikanin.

Trump odpowiedział kanclerzowi. "Ukraina też nie jest naszą wojną"

W kontekście Ukrainy prezydent USA odniósł się do stanowiska kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który kategorycznie odrzucił możliwość wojskowego zaangażowania Niemiec w trwającą wojnę na Bliskim Wschodzie.

- Słyszałem, jak kanclerz Niemiec powiedział: "To nie jest nasza wojna", mając na myśli Iran. - No cóż, Ukraina też nie jest naszą wojną. Pomagamy, ale to nie jest nasza wojna - podkreślił amerykański przywódca.

Donald Trump stwierdził, że było to "bardzo niestosowne stwierdzenie, ale on (Merz - red.) to powiedział, nie da się tego wymazać, tak uważał".

- Ja powiedziałem: "No wiesz, Ukraina nie jest naszą wojną, i to prawda, ale chciałbym, żeby wszyscy ci młodzi ludzie przestali umierać. To znaczy, są zabijani, to jak maszynka do mięsa, to, co się tam dzieje, jest straszne" - dodał amerykański przywódca.

Kanclerz Niemiec, mimo swojego sprzeciwu dla wojskowego wsparcia USA, zadeklarował jednak, że Berlin jest gotowy odegrać kluczową rolę w stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zaznaczył przy tym, że "będzie to możliwe dopiero wówczas, gdy ucichną strzały".

USA przekierowują broń na Bliski Wschód? Sekretarz generalny NATO komentuje

O możliwości przekierowywania broni przeznaczonej dla Ukrainy na Bliski Wschód informował "The Washington Post". Ma to być spowodowane wyczerpującymi się zapasami w związku z wojną w Iranie.

W czwartek sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że "niezbędny sprzęt nadal dociera do Ukrainy".

- Ten kluczowy amerykański sprzęt dla Ukrainy, w tym systemy przechwytujące, nadal trafia do Ukrainy - zapewnił.

Źródło: UNIAN, "The Washington Post"

