W skrócie Nieznany sprawca napadł na siedem kobiet na osiedlach Koziny i Żubardź w Łodzi od początku października.

Napady mają podobny przebieg – sprawca podbiega od tyłu i wyrywa torebkę lub telefon, po czym ucieka.

Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu i prowadzi intensywne poszukiwania, a w mediach społecznościowych pojawiają się ostrzeżenia o napastniku.

Do napadów na kobiety dochodzi najczęściej w nocy lub nad ranem na osiedlach Koziny i Żubardź w okolicach ulic: Gandhiego, Kasprzaka i Powstańców Wielkopolskich.

Jak przekazała asp. Kamila Sowińska, rzeczniczka miejskiej policji w rozmowie z polsatnews.pl, od dwóch tygodni mundurowi otrzymują identyczne zgłoszenia o napaściach. Od początku października, ofiarami napastnika zostało już w sumie siedem kobiet, które straciły torebki, telefony, karty bankomatowe czy klucze.

- Okoliczności, które wskazały pokrzywdzone, jasno wskazują, że oczywiście doszło do kradzieży zuchwałej, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat ośmiu - wskazała asp. Kamila Sowińska.

Napady na kobiety w Łodzi. Scenariusz zawsze jest taki sam

Sprawca za każdym razem działa w ten sam sposób. Podbiega on do ofiary od tyłu, a następnie wyrywa jej z ręki telefon lub torebkę. - Jak tylko jest w posiadaniu łupu, to ucieka - dodała asp. Sowińska.

Służby zabezpieczyły już nagrania z monitoringu, na których widać momenty napaści. Jak przekazała rzeczniczka łódzkiej policji, trwają poszukiwania sprawców lub sprawcy, bowiem śledczy nie wykluczają, że za wszystkimi napadami stoi jedna osoba.

Poszkodowani i ich bliscy publikują ostrzeżenia w mediach społecznościowych na grupach skierowanych do mieszkańców miasta. Jak informuje "Express Ilustrowany" sprawcą ma być "wysoki, szczupły, ubrany na czarno" mężczyzna mający brodę i noszący kaptur na głowie.

