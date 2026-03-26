W skrócie Uczeń jednego z krakowskich liceów zachorował na gruźlicę, obecnie przebywa w szpitalu w Otwocku.

Nadzorem epidemiologicznym objęto całą szkołę, a do badań wytypowano 104 osoby, które mogły mieć kontakt z chorym.

Gruźlica jest trudna do rozpoznania we wczesnej fazie. Leczenie choroby jest obowiązkowe i długotrwałe.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie potwierdziła, że u ucznia jednego z krakowskich liceów stwierdzono gruźlicę - poinformowała "Gazeta Krakowska".

Tamtejszy sanepid otrzymał informację o zakażeniu 16 marca od siostrzanej instytucji w Busku-Zdroju w województwie świętokrzyskim.

Do tej pory jest to jedyny przypadek zachorowania w krakowskim liceum. Chory uczeń przebywa w szpitalu w Otwocku - to najbliższa placówka specjalizująca się w leczeniu gruźlicy u dzieci i młodzieży.

Kraków. Przypadek gruźlicy w jednym z liceów. Szkoła pod nadzorem

"Gazeta Krakowska" dowiedziała się, że chory uczeń mieszkał w szkolnej bursie w Krakowie. Zajęcia w liceum, do którego uczęszczał, odbywają się normalnie, ale szkołę objęto nadzorem epidemiologicznym.

Zobacz również: Aleksandra Czurczak

Agnieszka Kozłowska-Szota z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przekazała, że sanepid wytypował 104 osoby, które mogły mieć bezpośredni kontakt z chorym uczniem. Wszystkie znajdują się pod nadzorem i otrzymały informacje o konieczności zgłoszenia się na badania.

- To uczniowie z klasy, do której uczęszczał chory, osoby, z którymi ćwiczył na WF-ie oraz przebywał na dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Wśród wytypowanych są także osoby z bursy, gdzie mieszkał uczeń, a także nauczyciele i wychowawca z bursy - wyliczała w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Kozłowska-Szota zaznaczyła, że sanepid czeka na wyniki. Według niej cała procedura może potrwać od jednego do dwóch miesięcy.

Jako pierwsze o gruźlicy w krakowskim liceum informowało Radio Kraków.

Zobacz również: Dawid Zdrojewski

Gruźlica w Polsce. Jakie są objawy, jak wygląda leczenie?

Gruźlica jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez bakterie - prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). Od kiedy w latach 60. i 70 . XX w. wprowadzono leczenie przeciwprątkowe i zaczęły się poprawiać warunki bytowe liczba przypadków gruźlicy na świecie wyraźnie maleje.

Obecnie chorują na nią najczęściej mężczyźni w średnim wieku. Wśród czynników ryzyka zachorowania na gruźlicę wymienia się: nadużywanie alkoholu, nikotynizm, cukrzycę oraz niedożywienie. Wszystkie one znacznie obniżają odporność.

Gruźlica jest trudna do wczesnego rozpoznania, ponieważ nie daje charakterystycznych objawów. Do najczęstszych należą przewlekły kaszel lub zmiana jego charakteru, niezamierzona utrata masy ciała oraz nadmierne poty. W późniejszym stadium może pojawić się krwioplucie.

Zobacz również: Dawid Zdrojewski

Leczenie gruźlicy jest obowiązkowe i długotrwałe. Rozpoczyna się od fazy intensywnej, trwającej od czterech do ośmiu tygodni, prowadzonej w warunkach szpitalnych i izolacji. Następnie, po ustąpieniu zakaźności, pacjent kontynuuje terapię ambulatoryjnie. Cały proces trwa co najmniej sześć miesięcy.

"Gazeta Krakowska" powołując się na informacje Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH rocznie w Polsce odnotowuje się około 10-12 przypadków gruźlicy na 100 tys. osób. Według niepełnych danych w Polsce w 2025 roku na gruźlicę zachorowało 3575 osób.

We wtorek obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Gruźlicą, który tradycyjnie przypada 24 marca dla upamiętnienia odkrycia przez Roberta Kocha w 1882 roku bakterii wywołującej tę chorobę.

"Polityczny WF": Nerwowa reakcja prezydenta na pytanie. Skąd się wzięła? INTERIA.PL