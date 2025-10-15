Zniknęła bez śladu na ponad tydzień. Koniec poszukiwań 15-letniej Vanesy

Adrianna Rymaszewska

Aktualizacja

Olsztyńscy policjanci przez ponad tydzień poszukiwali 15-letniej Vanesy. Dziewczynka, która zniknęła bez śladu 6 października, długo nie dawała znaku życia. Jeszcze w środę rano mundurowi apelowali o pomoc w jej znalezieniu. Kilka godzin później poinformowano o finale sprawy.

Koniec poszukiwań 15-letniej Vanesy z Olsztyna
Koniec poszukiwań 15-letniej Vanesy z OlsztynaDamian KlamkaEast News

Jak przekazywała w komunikacie policja, po raz ostatni Vanesa widziana była na ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie. W chwili zaginięcia ubrana była w ciemną bluzę z kapturem, ciemne spodnie, białe sportowe buty oraz czarną kamizelkę.

Olsztyn. 15-letnia Vanesa została odnaleziona

Mundurowi długo nie potrafili odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest nastolatka, podejrzewając jedynie, że cały czas może znajdować się na terenie miasta.

    - Poszukiwania zaginionej trwają, na razie nie mamy żadnych nowych informacji. Przypuszczamy tylko, że może być ona nadal w Olsztynie - mówiła Interii w środę rano rzecznik prasowa KMP w Olsztynie kom. Anna Balińska.

    Przed południem poinformowano o finale poszukiwań. "Nastolatka, która oddaliła się z domu została odnaleziona" - podała zdawkowo olsztyńska policja.

