Tragedia w Tatrach. Nie żyje 34-letnia turystka ze Śląska

Tragiczny wypadek na Szpiglasowej Przełęczy. Jedna z kobiet, idąca w grupie turystów, spadła z dużej wysokości. Mimo szybkiego transportu śmigłowcem do szpitala jej życia nie udało się uratować. To niejedyny wypadek, do którego doszło w Tatrach podczas minionego weekendu.