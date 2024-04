Ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie przekazało na niedzielę Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie - informuje gdański magistrat. Ostrzeżenie ma obowiązywać w niedzielę od godz. 12 do 20 we wschodniej części strefy brzegowej - od latarni morskiej Rozewie do wschodniej granicy państwa.

Według synoptyków w tym czasie ma wiać wiatr zachodni o sile 6 do 7 stopni w skali Beauforta, a w porywach osiągający 8 do 9 w skali w Beauforta. Reklama

O dużej zmianie w pogodzie względem ostatnich dni synoptycy ostrzegali już wcześniej. Jak zapowiadali, pogoda miała zacząć się komplikować w nocy z soboty na niedzielę.

Nie będzie już tak ciepło. Burze i spadek temperatur

W niedzielę przez Polskę przechodzić ma front chłodny. Burze pojawią się głównie we wschodniej części kraju, miejscami mogą być gwałtowne. Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki suma opadów w trakcie burz wyniesie od 10 do 15 mm.

Nad morzem temperatura maksymalna osiągnie 11 stopni Celsjusza, w centrum będzie to około 20 stopni, a na południu kraju - 25 stopni Celsjusza.

To znaczna różnica względem dnia następnego, bowiem w poniedziałek termometry w całej Polsce nie wskażą nigdzie temperatury powyżej 20 stopni, za to na północy może ona spaść nawet do 4-5 kresek powyżej zera.

Pogoda już cię nie zaskoczy! Sprawdzaj dokładne prognozy w naszym serwisie

Pogoda w Polsce. "Strefa burz przemieszcza się na południe"

Instytutu Meteorologii i Gospodarki w niedzielę za pośrednictwem platformy X informował, że "w powiecie tatrzańskim miejscami występują porywy wiatru 60-65 km/h, lokalnie do 70 km/h". Jak także dodano, w najbliższym czasie silny wiatr się utrzyma. Podobnie sytuacja wygląda na północy województwa pomorskiego, gdzie miejscami występują porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h. Reklama

Z kolei w województwie podlaskim i mazowieckim miejscami występują burze z opadami deszczu i porywami wiatru 60-65 km/h, lokalnie do 75 km/h. "Strefa burz przemieszcza się na południe" - podkreślono.

Wydano nowe ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące południowych części woj. małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego - tam "prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 15mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Możliwy grad" - przekazano, informując, że ostrzeżenie dotyczy niedzieli od godziny 16 do 21.

W związku z tymi informacjami IMGW w mediach społecznościowych podał też wskazówki, jak pozostać bezpiecznym w czasie takiego zjawiska meteorologicznego.

Jak z kolei podaje serwis twojapogoda.pl, w czasie sztormu oraz burz możliwe są uszkodzenia zabudowań, drzewostanu, samochodów czy sieci energetycznych.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły! Reklama