Ratownik TOPR zabrał czekan z miejsca wypadku. Tłumaczył, że nie był pewny

Czekan rozpoznała wkrótce jedna ze znajomych zmarłej kobiety, która szybko poinformowała o tym nową nabywczynię. Ta odniosła go do TOPR, który przez kilka tygodni obradował, by zdecydować o losach ratownika.

- Nie daliśmy wiary w te wyjaśnienia. Stąd decyzja o wykluczeniu tego młodego człowieka z TOPR - mówił Jan Krzysztof. Jak dodał, nie pamięta on, by w historii działań TOPR doszło do wykluczenia któregoś z ratowników pod takim zarzutem - przywłaszczenia przedmiotów osoby tragicznie zmarłej w Tatrach. W statucie TOPR wykluczenie to najwyższa kara.