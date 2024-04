Burze od Warmii po Małopolskę. Do tego silny wiatr

Sama niedziela zapowiada się mało obiecująco. Burze wystąpią od Warmii po Małopolskę , do tego w całym kraju możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i silnego porywistego wiatru. W burzach porywy wyniosą 75 km/h, a nad morzem 80 km/h - przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Nagłe załamanie pogody. Jak zapowiada się weekend?

Silny wiatr może uszkadzać dachy i elewacje budynków. Połamane gałęzie mogą z kolei spadać na samochody czy chodniki, do tego silne porywy - zrywać linie energetyczne, co może finalnie prowadzić do przerw w dostawach prądu. Niewykluczone są też lokalne potopienia.