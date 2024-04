Znajdujący się nad naszym krajem front sprawi, że - szczególnie w województwach południowych - należy przygotować się na kolejną falę niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Przed mieszkańcami uderzenie ulew oraz pierwszych wiosennych burz. Miejscami spadnie nawet do 40 mm wody.



W związku z dynamiczną sytuacją w pogodzie synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali przed burzami. Obowiązują one w województwach:

śląskim , w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, pszczyńskim, wodzisławskim, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, rybnickim, raciborskim;

, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, pszczyńskim, wodzisławskim, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, rybnickim, raciborskim; małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, myślenickim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, limanowskim, bocheńskim, wielickim, Kraków, krakowskim.

Gwałtowne załamanie pogody. W części kraju będzie niebezpiecznie

W powyższych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu o sumie 20-25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające do 70 kilometrów na godzinę. Możliwy jest opad gradu.

Alerty w województwie śląskim ważne będą do godziny 17 w poniedziałek, a w małopolskim do godz. 20 tego samego dnia. IMGW wydał także alarmy pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami w województwach:

podkarpackim , w powiatach południowych

, w powiatach południowych małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim

W tych miejscach są prognozowane opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, o sumie 30-40 litrów na metr kwadratowy. Opadom lokalnie mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy jest opad gradu. Ostrzeżenia stracą ważność o godz. 9 we wtorek.

Prognoza pogody na poniedziałek. Silny wiatr i duże zachmurzenie

W pozostałej części kraju w poniedziałek w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północy i północnym wschodzie rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na wybrzeżu i 9 kresek powyżej zera na północy, wschodzie oraz miejscami południowym wschodzie, około 12 stopni w centrum i na zachodzie, do 16, 17 stopni na południowym wschodzie.

Cieplej tylko na obszarach podgórskich w Karpatach, od 18 do 21 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, tylko na południowym wschodzie północno-wschodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie początkowo rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy, zachodzie oraz w centrum również burze. Prognozowana suma opadów około 10 mm, tylko na południowym wschodzie oraz miejscami na północy około 15 mm, na wybrzeżu do 20 mm. Wysoko w górach opady śniegu, w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm.

Temperatura minimalna od 1, 2 stopni Celsjusza na północy, przez 5 stopni w centrum, do 9, 10 stopni na południowym wschodzie. Wieczorem na krańcach północno-wschodnich możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty (do 65 km/h), z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h. Nad morzem wiatr dość silny i silny, do 45 km/h, w porywach do 70 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 90 km/h, w Sudetach do 120 km/h, w Tatrach wiatr powodować może zawieje śnieżne.

