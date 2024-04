W Zakopanem po godz. 11 nagły podmuch wiatru przewrócił przydrożne drzewo wprost na jadący samochód . W środku znajdowała się młoda kobieta . Strażacy musieli użyć specjalnych narzędzi, by uwolnić poszkodowaną. Niestety, mimo reanimacji nie udało się jej uratować.

Zakopane: Drzewo przygniotło dziecko

Rzecznik PSP w Zakopanem st. kpt. Andrzej Król-Łęgowski poinformował na antenie Polsat News, że poszkodowana jest kolejna osoba. - To dziecko, które zostało zabrane do szpitala w bardzo poważnym stanie - mówił. Do zdarzenia doszło na jednej z ulic Zakopanego.