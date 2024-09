To już pewne, polityk PO stanie na czele miejskiej spółki w Krakowie. Informacje tę potwierdziło nam biuro prasowe Krakowskiego Holdingu Komunalnego.

Konkurs na stanowisko prezesa ogłoszono w połowie sierpnia, a wnioski można było składać do końca zeszłego miesiąca. Zapytaliśmy przedstawicieli KHK czy Kośmider złożył dokumenty. "Na tym etapie nie upublicznia się nazwisk osób, które przystąpiły do konkursu" - napisali w lakonicznej odpowiedzi członkowie rady nadzorczej. I dodali, że ostatecznie wpłynęły dwie kandydatury.

Kolejne podejście

To nie pierwszy raz kiedy Kośmider łączony jest ze stanowiskiem prezesa KHK . Z ustaleń Interii wynika, że polityk PO miał objąć stanowisko w maju. Pierwszy konkurs ogłoszono bowiem w połowie kwietnia. Rozstrzygnięcie miało zapaść 6 maja, a dzień później miało nastąpić zaprzysiężenie Aleksandra Miszalskiego na stanowisko prezydenta Krakowa. Dlaczego te dwie daty były takie ważne? W momencie kiedy ogłoszono konkurs, Kośmider był wiceprezydentem Krakowa, jeszcze za czasów prezydentury Jacka Majchrowskiego . Polityk PO stanowisko to piastował od 2018 r.

Gdyby chciał doczekać końca swojej kadencji, czyli do 7 maja, to nie mógłby wystartować w konkursie - mówił nam wówczas jeden z polityków PO znający kulisy. To właśnie dlatego Kośmider w połowie kwietnia zrezygnował z funkcji wiceprezydenta.