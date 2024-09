Jak przekazał Aleksander Miszalski , stan Wisły w Krakowie to obecnie 372 cm (2 cm powyżej stanu ostrzegawczego - red.). Prognozowany jest wzrost poziomu wody do 400 cm. Z kolei stan alarmowy dla Wisły na terenie Krakowa to 520 cm.

Pogoda. Kraków ogłasza pogotowie przeciwpowodziowe

- Możemy się w pewnych punktach zbliżyć do stanów ostrzegawczych, jednak nie stanowi to żadnego zagrożenia dla miasta Krakowa - przekazał urzędnik.

W podobnym tonie wypowiadał się po odprawie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. - Raporty meteorologiczne i gotowość zbiorników wodnych do przyjęcia kolejnych litrów wody jest uspokajająca na tyle, że wydaje się że to najtrudniejsze dla Krakowa, co się mogło wydarzyć, miało miejsce wczoraj. Były to lokalne podtopienia - zaznaczył.