Wiele wskazuje na to, że w czwartek dojdzie do szóstej próby powołania Łukasza Kmity na stanowisko marszałka woj. małopolskiego. Wszystkie poprzednie - pomimo większości jego macierzystej partii - okazały się niepowodzeniem.

Łukasz Kmita zabrał głos. "Tusk został oszukany"

- Ostatnie głosowanie pokazało, ze PiS utracił większość w sejmiku. Mając dwóch "swoich" kandydatów do wyboru, większość, tj. dwadzieścia głosów, było nieważnych. Kto umie liczyć, wie, że tyle głosów wystarczy do skutecznego wyboru marszałka i zarządu województwa - przekazał naszym dziennikarzom .

Kmita odniósł się również do przecieków, że stanowisko marszałka chciałby otrzymać polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. "Działacze PSL z Małopolski mówią wprost: nie damy wdeptać się w ziemię przez ludzi PO. To co nam dają to nic!" - zaznaczył przedstawiciel PiS. Część polityków PSL - w opinii Kmity - ma być szantażowana nowymi wyborami.