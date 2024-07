Dawid Serafin odsłonił kulisy Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. W rozmowie z reporterem Interii pracownicy placówki nakreślili wstrząsający obraz warunków pracy . Wicedyrektor Aneta Wądrzyk miała im ubliżać w wulgarny sposób, krzyczała na nich, a także pozwalała sobie na niewybredne "żarty". Wądrzyk to także była dyrektorka biura poselskiego Beaty Szydło , która przed laty w rodzinnych Brzeszczach przywłaszczyła sobie blisko 70 tys. zł publicznych pieniędzy, co potwierdził sąd.

"Wstrząsający materiał. Jeszcze dziś zwrócę się do Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o przeprowadzenie w Cogiteonie kontroli pod kątem łamania praw pracowniczych i mobbingu" - napisała w serwisie X posłanka Partii Razem Daria Gosek-Popiołek .

Polityk PiS reaguje na tekst Interii

Reporter Interii bezskutecznie próbował skontaktować się z politykami oraz samorządowcami PiS odpowiedzialnymi za nominację Wądrzyk na stanowisko wicedyrektor Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Do czasu publikacji tekstu nikt nie odpowiedział z prośbą o komentarz lub wyjaśnienie. Dopiero we wtorkowe przedpołudnie pojawiłs się pierwszy głos ze Zjednoczonej Prawicy .

"Jeśli rzeczywiście doszło do złamania prawa - jak wynika z materiału Interii - osoby, które dopuszczały się takich zachowań powinny ponieść surowe konsekwencje. I nie dotyczy to tylko Cogiteonu, ale każdej instytucji państwowej i samorządowej. Warto o tym pamiętać" - ogłosił w sieci Łukasz Kmita. To poseł PiS, który w ostatnich tygodniach walczył o stołek marszałka województwa małopolskiego.