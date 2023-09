Jeśli wierzyć w zapewnienia urzędników, Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon ma być gotowe jesienią tego roku. Powstający w sąsiedztwie dawnego pasa startowego w krakowskich Czyżynach ośrodek to wciąż plac budowy, choć główny budynek już stoi. Inwestycja to sztandarowy projekt władz województwa, który pochłonie 276,6 mln zł. Celem centrum jest propagowanie nauki poprzez zabawę i eksperymenty naukowe. Sercem instytucji będzie wystawa stała, która ma liczyć ponad sto eksponatów interaktywnych i być podzielona na sekcje tematyczne.

Była współpracowniczka Beaty Szydło z posadą w centrum nauki

Wądrzyk swoją urzędniczą karierę rozpoczęła w latach 90. ubiegłego wieku w Brzeszczach. To ta sama miejscowość, w której Beata Szydło była burmistrzem przez siedem lat. To za czasów Szydło kariera Wądrzyk nabrała rozpędu. Kobieta przez lata była dyrektorem centrum kultury, w ramach którego funkcjonowało lokalne kino, a urzędniczka odpowiadała za sprzedaż biletów.

Zdaniem śledczych Wądrzyk podczas pełnienia dyrektorskiej funkcji miała fałszować dokumentację i przywłaszczać sobie w ten sposób pieniądze z biletów . Według Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu kobieta miała się dopuścić ponad stu przestępstw . Interia dotarła do sądowego wyroku. Wynika z niego, że opisany przez prokuraturę proceder trwał od grudnia 2003 r. do lipca 2012 r. W tym okresie urzędniczka miała przywłaszczyć sobie blisko 70 tys. zł.

Andrychów i brak pieniędzy

Sama zaś Wądrzyk, korzystając z pieniędzy podatnika zaczęła ściągać do Andrychowa gwiazdy muzyki. W niewielkiej małopolskiej miejscowości wystąpili m.in.: Kate Ryan , Gordon Haskell , Kasia Kowalska czy zespół Big Cyc. Szkopuł w tym, że urzędniczka nie chciał udostępnić miejskim radnym podpisanych umów. Zasłaniała się klauzulą poufności. Dopiero wyrok sądu zmusił ją do ujawnienia dokumentów .

Wicedyrektor w małopolskim centrum nauki

Tymczasem od kilkunastu miesięcy Wądrzyk jest wicedyrektorem ds. inwestycji w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon. Interia dotarła do dokumentacji konkursowej. Wynika z niej, że do objęcia stanowiska chętne były trzy osoby, ale jedna nie spełniała warunków formalnych.

To, co zdecydowało o wygranej Wądrzyk, to pełnienie "funkcji zarządzającej w Ośrodku Sportów Zimowych Polana Jakuszycka, związana z działaniami inwestycyjnymi i organizacyjnymi prowadzącymi do uruchomienia i wprowadzenia obiektu na rynek turystyczny i sportowy".