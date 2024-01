Magdalena Łośko potwierdziła Interii, że obejmie mandat posła na Sejm X kadencji . Zapytaliśmy przyszłą posłankę, czy objęcie mandatu to dla niej radosna informacja czy raczej obowiązek.

- To i to. Służba przede wszystkim, ale radość też. Startowałam w wyborach, więc moja decyzja była taka już wtedy, że w życiu publicznym i politycznym chcę brać udział. I to jest kontynuacja - zaznaczyła.