Brejzowie triumfują. "Jestem niezwykle szczęśliwa, że dobijamy do brzegu"

Kontynuowała, że w sprawie chodzi również "o elementarne prawo do prywatności, tajemnicy korespondencji, wreszcie do godności". "To sprawa o wolne media, o prawo do prawdy i o prawo do uczciwej konkurencji w przebiegu demokratycznych wyborów. To historia przestępczego zespolenia służb specjalnych, prokuratury i TVP. Jestem niezwykle szczęśliwa, że dobijamy do brzegu" - skwitowała.