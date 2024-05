Zmiany w rządzie Donalda Tuska. Prezydent wręcza nominacje

- To bardzo ważna uroczystość dla RP, dla przyszłości - podkreślił Andrzej Duda po wręczeniu nominacji. - Została poprzedzona moją rozmową z premierem Donaldem Tuskiem także w kwestiach najważniejszych. To była zaległa rozmowa, cieszę się, że mogliśmy ją przeprowadzić. Cieszę się, że pan premier wraca do zdrowia - powiedział.