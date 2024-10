Zmiana czasu z letniego na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu z letniego na zimowy co roku wzbudza sporo emocji. Jednak nie zanosi się na to, aby w najbliższym czasie została zniesiona. W 2024 roku w Polsce i większości krajów Europy zmiana czasu nastąpi w nocy z soboty na niedzielę, 27 października. Cofniemy zegarki o jedną godzinę, wracając tym samym do czasu zimowego (standardowego), co oznacza, że tej nocy będziemy spali godzinę dłużej.