Krótszy tydzień pracy postulowała nie tylko Lewica, ale również Koalicja Obywatelska . Polacy są jednym z najdłużej pracujących narodów w Europie. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk już w marcu zapowiadała, że w trakcie obecnej kadencji Sejmu chce skrócić czas pracy Polaków. Wyraziła też opinię, że jej zdaniem korzystniejszy byłby czterodniowy tydzień pracy, a nie skrócenie czasu pracy do 35 godzin w tygodniu .

W tej sprawie wypowiedział się już główny inspektor pracy Marcin Stanecki, który uważa, że skracanie czasu pracy to proces nieunikniony . Centralny Instytut Ochrony Pracy ma przez rok badać, jak wprowadzenie tego rozwiązania wpłynie na pracownika. Od wyników tych badań zależą ostateczne decyzje.

Krótszy tydzień pracy. W Lesznie pracują 35 godzin tygodniowo

To decyzja prezydenta miasta Grzegorza Rusieckiego, który objął swoje stanowisko w maju b.r. Pracownicy Urzędu Miasta Leszna pracują 35 godzin w tygodniu . Rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom urzędników, ale bierze również pod uwagę potrzeby mieszkańców.

Dlatego 35-godzinny tydzień pracy nie polega tu na odjęciu z grafiku jednej godziny każdego dnia tygodnia. W poniedziałki urzędnicy pracują dłużej, od 7:00 do 18:00 w okresie wakacyjnym i od 8:00 do 18:00 przez resztę roku. Przez resztę tygodnia urząd miasta pracuje półtorej godziny krócej, czyli od 7:00 do 14:00.