Kiedy wypadają Święta Bożego Narodzenia w 2024 roku?

Święta Bożego Narodzenia co roku obchodzone są w tym samym terminie. Wigilia przypada na 24 grudnia, pierwszy dzień świąt to natomiast 25 grudnia, a drugi dzień świąt to 26 grudnia.

Wigilia w 2024 roku wypada we wtorek i nie jest ona dniem wolnym od pracy. 25 i 26 grudnia 2024 r. będą to więc środa i czwartek, i one są już dniami ustawowo wolnymi.

Boże Narodzenie 2024. Wolne aż do Święta Trzech Króli

Choć święta mają być czasem odpoczynku i radosnych spotkań z rodziną, to wielu z nas przez intensywne przygotowania, wizyty gości, potrzebuje dodatkowych dni wolnych. Niektórzy wolą też po prostu w tym czasie wyjechać, a wówczas dwa dni to za mało. W takim momencie konieczne jest odpowiednie rozdysponowanie urlopu. Reklama

Dzień wigilii Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia, wypada we wtorek. Środa i czwartek, czyli 25 i 26 grudnia, będą dniami wolnymi od pracy. Biorąc urlop w piątek 27 grudnia, zrobimy sobie długi weekend po Bożym Narodzeniu.

Taki urlop warto jeszcze jednak przedłużyć o kolejne dni. Planując wolne 30 i 31 grudnia zyskujemy długi urlop do Nowego Roku (1 stycznia 2025). Wówczas biorąc trzy dni urlopu mamy aż osiem dni wolnego.

Dokładając kolejne dwa dni po Nowym Roku, czyli w czwartek 2 stycznia oraz piątek 3 stycznia, nasz urlop będzie trwać nieprzerwanie do 6 stycznia, czyli Święta Trzech Króli. To daje łącznie aż 13 dni. To niespełna dwa tygodnie, a wykorzystamy zaledwie pięć dni z dostępnych dni wolnych do wykorzystania.