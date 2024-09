Jesień kalendarzowa. Kiedy wypada?

Początek jesieni kalendarzowe każdego roku przypada na ten sam dzień. Konkretnie na ten moment wybrano 23. dzień września . Oznacza to, że w 2023 roku rozpoczęcie pory roku wypadnie w poniedziałek .

Jesień kalendarzowa będzie trwać aż do 22 grudnia . Będzie więc ona trwać 13 tygodni, czyli 91 dni.

Jesień astronomiczna - kiedy wypada?

W przeciwieństwie do jesieni kalendarzowej data rozpoczęcia jesieni astronomicznej nie jest stała. To, kiedy wypadnie, zależy od daty równonocy jesiennej, czyli od doby, w której długość dnia i nocy są sobie równe i trwają po 12 godzin. Po tym momencie dzień staje się krótszy od nocy, co charakteryzuje jesień i ją rozpoczyna.