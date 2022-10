Spis treści: 01 Dla kogo dodatek elektryczny i węglowy?

02 Kiedy nie dostaniesz dodatku elektrycznego?

03 Brak deklaracji CEBB lub jej zmiana? Nie licz na dodatek

04 Dodatek węglowy nie dla wszystkich

05 Nie zgadzasz się na weryfikację? Nie dostaniesz żadnego dodatku

Dodatek elektryczny oraz węglowy przyznawane są na podobnych zasadach. W pierwszym przypadku finansowe wsparcie przeznaczone jest dla gospodarstw, które wykorzystują energię elektryczną do ogrzewania, w tym z pompy ciepła. Wysokość dodatku elektrycznego zależy od zużycia prądu.

1000 zł dodatku elektrycznego otrzymają gospodarstwa, które zużywają mniej niż 5000 kWh. Gospodarstwo domowe, które korzysta z ogrzewania elektrycznego lub pompy ciepła, zużywa w ciągu roku więcej niż 5000 kWh, dodatek elektryczny wyniesie 1500 zł.

Dodatek węglowy zasili budżety domowe w wysokości 3000 zł. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest źródło ogrzewania, którym musi być węgiel lub paliwa węglopochodne. Oba świadczenia nie są zależne od kryteriów dochodowych. Instrukcja, jak wypełnić wniosek węglowy, dostępna jest TUTAJ.

Kiedy nie dostaniesz dodatku elektrycznego?

Wniosek o dodatek elektryczny będzie można składać od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 roku. Co proste i zrozumiałe, złożenie wniosku o finansowe wsparcie po tym terminie nie będzie brane pod uwagę. Podobnie jak w przypadku, kiedy do urzędu wpłynie kilka wniosków o dodatek elektryczny na ten sam adres.

Tak jak w przypadku węglowego, również dodatek elektryczny obejmuje zasada jeden dodatek na jeden adres. To oznacza, że pieniądze otrzyma ten domownik, który złoży wniosek jako pierwszy. Kto jeszcze nie dostanie pieniędzy? Ustawa nie uwzględnia gospodarstw z fotowoltaiką.

Rząd tłumaczy, że właściciele fotowoltaiki to prosumenci, którzy korzystają już z systemów upustów oraz net-billingu przy rozliczeniach. Dlatego dodatek elektryczny im nie przysługuje. Co więcej, właściciele fotowoltaiki odprowadzają prąd do sieci elektroenergetycznej oraz rozliczają się z tego z operatorami sieci.

Powyższe wyjątki trzeba uzupełnić o ważną zasadę, która zakłada, że weryfikacja wniosków o dodatek elektryczny będzie opierać się o zgłoszenia oraz wpisy w CEEB do 11 sierpnia 2022 r. W tym powinny pojawić się zapisy, że główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną. Są to pompa ciepła, piec akumulacyjny lub bojler.

Zmiana deklaracji źródła ciepła po 11 sierpnia oznacza odrzucenie wniosku. Dodatek elektryczny nie zostanie przyznany, gdy właściciel nieruchomości próbował zmienić wpis do CEEB. Od tej zasady jest jeden wyjątek - zgłoszenia po 11 sierpnia będą brane pod uwagę, jeżeli dotyczą instalacji ogrzewania elektrycznego zgłaszanej po raz pierwszy.

Podobne zasady dotyczą dodatku węglowego. Ten można składać do 30 listopada 2022 roku. Po tym terminie nie będą rozpatrywane. Tu również działa zasada jeden dodatek na jeden adres. Nawet jeżeli jedno gospodarstwo złożyło trzy lub cztery wnioski, a co miało miejsce, pieniądze trafią do osoby, która zrobiła to jako pierwsza.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie do CEEB. Bez deklaracji dodatek węglowy nie zostanie przyznany. Można dostać za to mandat w wysokości 5 tys. zł za brak wpisu. Podobnie jak w przypadku dodatku elektrycznego, zmiany dokonane w deklaracji po 11 sierpnia nie są brane pod uwagę.

Kto jeszcze nie dostanie dodatku węglowego? Ten nie przysługuje gospodarstwom, które zakupiły węgiel po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Chodzi o osoby, które skorzystały z ustawy z 23 czerwca 2022 r. o rozwiązaniach służących ochronie odbiorców w związku z sytuacją na rynku paliw.

Nie zgadzasz się na weryfikację? Nie dostaniesz żadnego dodatku

Zarówno wniosek o dodatek węglowy, jak i elektryczny, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Ewentualne wątpliwości we wniosku będą weryfikowane przez urzędników. Ci będą mogli przeprowadzać wywiad środowiskowy. Jego odmowa lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli oznacza odmowę przyznania dodatku.

Warto pamiętać, że przyznanie jednego dodatku eliminuje możliwość ubiegania się o kolejny. Na przykład dodatek elektryczny nie przysługuje osobom, które otrzymały pieniądze z tytułu dodatków do innych źródeł ciepła. Jeżeli złożyliśmy wniosek o 3 tys. zł wsparcia, wniosek o dodatek elektryczny zostanie odrzucony.

