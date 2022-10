Kryzys energetyczny zmusza rząd do zamrożenia cen energii - do 2000 kWh w 2023 roku. Każda ilość powyżej tego wolumenu ma być liczona zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez URE (Urząd Regulacji Energetyki) w końcówce tego roku. To nie jedyne zmiany, bo w wyjątkowych przypadkach rząd wprowadza wyższy limit zużycia prądu. Ile wynosi i kto skorzysta na tych zmianach?

Limit zużycia prądu 2000 kWh

Sejm przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Wśród nich znajdują się zapisy o dodatku elektrycznym, ale także bardzo ważna decyzja o zamrożeniu cen prądu na tegorocznym poziomie. Jak to wygląda w praktyce?

Ustawa, która trafi do Senatu zakłada, że zamrożenie cen prądu dotyczy gospodarstw, w których limit zużycia prądu nie przekracza 2000 kWh w ciągu roku. Rząd tłumaczy, że limit zużycia energii powstał na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Statystyki pokazują, że roczne zużycie energii na osobę wynosi 700 kWh, a więc limit 2 tys. kWh powinien wystarczyć na trzyosobową rodzinę.

Po wyznaczeniu limitu zużycia prądy na poziomie 2000 kWh na rząd wylała się fala krytyki. Dlatego projekt ustawy zakłada dodatkowo zamrożenie cen energii w 2023 roku dla gospodarstw o wyższym limicie zużycia prądu. W ustawie jest mowa o rolnikach, gospodarstwach z Kartą Dużej Rodziny oraz gospodarstwach domowych z osobami z niepełnosprawnościami.

Wyższy limit zużycia prądu 2600 kWh: dla kogo?

Wyższy limit zużycia prądu obejmuje osoby z niepełnosprawnościami. Jak czytamy w ustawie, w takich przypadkach próg zużycia został zwiększony o 600 kWh. To oznacza, że w domach i mieszkaniach, gdzie jest osoba niepełnosprawna, został zwiększony limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej z 2000 do 2600 kWh.

Wyższy limit zużycia prądu 3000 kWh: dla kogo?

Ustawa przewiduje również, że w 2023 roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie z tego roku do limitu zużycia 3000 kWh. Ta propozycja skierowana tylko dla rodzin wielodzietnych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Jeżeli wyższy limit zużycia prądu zostanie przekroczony, odbiorcy będą rozliczani za dodatkową ilość energii według stawek obowiązującej taryfy lub cenników. Zamrożenie cen prądu nie dotyczy odbiorców, którzy wcześniej zawarli rynkowe umowy, gwarantujące im stałą cenę za energię elektryczną w przyszłym roku.

Jak skorzystać z zamrożenia cen prądu?

Aby wykorzystać wyższy limit zużycia prądu i zamrożenie cen, trzeba będzie złożyć w spółce energetycznej oświadczenie o spełnieniu warunków. W przypadku limitu 3000 kWh będzie to oznaczało udokumentowanie posiadania Karty Dużej Rodziny. W przypadku limitu zużycia prądu na poziomie 2600 kWh orzeczenia o niepełnosprawności.

Wyższy limit zużycia prądu nie zostanie zastosowany, jeżeli takie oświadczenie nie zostanie złożone. Dokumenty trzeba będzie złożyć niezwłocznie, a termin na dopełnienie tej formalności ma upłynąć 30 czerwca 2023 roku.

Ustawa zakłada jeszcze jedno rozwiązanie obok wyższego limitu zużycia prądu. Rząd chce nagrodzić oszczędnych Polaków.

Jeżeli między 1 października 2022 a 31 grudnia 2023 r. odbiorca obniży zużycie prądu o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022, to w 2024 sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022-grudzień 2023.

