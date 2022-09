Mieścisz się w limicie 2000 kWh? Oto, jak sprawdzić, ile prądu zużywa twoje gospodarstwo domowe

W czwartek 15 września 2022 r. rząd ogłosił nowy sposób na wsparcie obywateli w obliczu wysokiej inflacji. " Tarcza Solidarnościowa" ma m.in. zamrozić ceny energii na 2023 r. i zatrzymać je na poziomie obowiązującym w bieżącym roku. Stała cena prądu ma obowiązywać do 2000 kWh rocznie. Ile to jest? Czy wystarczy, do pokrycia całego zapotrzebowania na energię w gospodarstwie domowym?

2000 kWh to dużo czy mało? Ile prądu zużywa gospodarstwo domowe?

Według danych GUS-u za 2018 rok, średnie roczne zużycie energii w gospodarstwach domowych wynosiło 2375 kWh rocznie. W przedziale 1500-2000 kWh znalazło się 20 proc. z nich.

W 2020 r. średnie roczne zużycie energii spadło i wyniosło 1996 kWh, należy jednak wziąć pod uwagę rozróżnienie na obszary miejskie, gdzie był ono niższe (ok. 1752,5 kWh) i wiejskie, gdzie osiągało znacznie wyższe wartości (ok. 2486,2 kWh).

Kolejna tarcza rządowa zapewnia stałą cenę prądu jedynie do 2000 kWh. Warto więc sprawdzić, czy nasze gospodarstwo domowe mieści się w tym limicie.

Jak sprawdzić, ile prądu zużywamy? Przeczytaj rachunek

Najprostszym sposobem na zweryfikowanie ilości zużywanej energii jest wgląd do rachunku za prąd. Wśród wielu uwzględnionych tam danych najważniejsza jest jedna wartość - zużycie energii czynnej (wyrażone w kilowatogodzinach - kWh). Jeśli nasz rachunek obejmuje okres jednego miesiąca, to by wyliczyć zużycie prądu w ciągu całego roku, należy pomnożyć tę wartość przez 12 (chyba że okres rozliczeniowy jest dłuższy, np. kwartalny, to wtedy mnożymy odpowiednio).

Rachunek za prąd bardzo często zawiera również tabelę z informacją o prognozowanym zużyciu prądu. Wyliczenie to powstaje na podstawie zużycia energii w analogicznym okresie poprzedniego roku. Pozwala to na oszacowanie wielkości poboru na następne miesiące, jeszcze przed dokonaniem odczytu licznika energii.

Ile prądu zużywają poszczególne sprzęty?

Innym sposobem na obliczenie zużycia energii jest przyjrzenie się poszczególnym sprzętom elektrycznym. Jest to dobre rozwiązanie szczególnie dla osób, które planują zakup nowego urządzenia i chcą sprawdzić, o ile zwiększy ono miesięczne zużycie prądu.

Aby dokonać takiego wyliczenia, należy znać dwa najważniejsze parametry:

moc danego urządzenia,

orientacyjny czas jego pracy

Przykładowo zmywarka, która zużywa 0,8 kWh w jednym cyklu i wykonuje ich ok. 30 cykli w ciągu miesiąca, zużywa rocznie 288 kWh.

Czy 2000 kWh to za mało?

Po ogłoszeniu nowego planu rządu rozpoczęła się dyskusja na temat limitu kilowatogodzin objętego gwarancją stałej ceny.

- 2000 kWh dla gospodarstwa, które ma płytę indukcyjną, która zużywa około 1200 kWh, to jest za mało. To wyklucza również wszystkich tych, którzy przeszli na bardziej ekologiczny sposób ogrzewania, do czego byli zachęcani - z kopciucha na ogrzewanie elektryczne - twierdzi Władysław Kosiniak-Kamysz.



Wiceminister rozwoju i technologii Olga Semaniuk na antenie Polskiego Radia uspokaja jednak, że wartość ta nie jest bezpodstawna.

- To jest mediana, która wychodzi nam z obliczeń i również z analiz, które przez ostatnie kilkanaście dni prowadziliśmy - tłumaczy.



