W 2013 roku na łamach "New York Times’a" można było przeczytać, że Kraków jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. We wtorek, 14 grudnia 2021 roku, stolica Małopolski znalazła się natomiast na pierwszym miejscu w rankingu miast na świecie, w których jakość powietrza jest najgorsza.



Smog w Krakowie. Czyja to wina?

Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego podkreśla w rozmowie z Interią, że w samym Krakowie po wprowadzeniu uchwały antysmogowej obserwujemy gigantyczną poprawę jakości powietrzna, jednak jak długo w gminach ościennych nie nastąpią zmiany, tak długo ten problem w mieście nie zniknie.



- Za sytuację w Krakowie możemy winić kilkadziesiąt tysięcy kotłów na węgiel czy drewno i dziesiątki tysięcy kominków w obwarzanku krakowskim. To właśnie gminy wokół Krakowa generują dużą część zanieczyszczenia powietrza w mieście. Otoczenie stanowi potężne źródło smogu w Krakowie - alarmuje Guła.

Tłumaczy, że zanieczyszczenia, które powstają w kominach zlokalizowanych kilka kilometrów od centrum miasta po kilku godzinach trafiają do Krakowa, który jest zlokalizowany w niecce. Cały ten spływ zanieczyszczeń z gmin ościennych powoduje, że oddychamy tak fatalnym powietrzem. - W Krakowie oczywiście nadal jest wiele do zrobienia. Wciąż mamy problem z zanieczyszczeniem z samochodów, konieczne jest wprowadzenie stref czystego transportu, mamy też ciągle zanieczyszczenia przemysłowe - dodaje.



W rozmowie z Interią mówi, że poważnie zastanawia się nad pozwaniem gmin ościennych za zaniechania w walce ze smogiem. Post w tej sprawie opublikował też na Facebooku.





Zła jakość powietrza w Polsce. "Zaniedbanie rządu"

Problem smogu dotyczy też innych miast, takich jak Warszawa, Wrocław czy Poznań. - Patrząc na kontekst ogólnopolski, to niestety obecnie rząd przesypia walkę ze smogiem. Nie ma lidera w polityce antysmogowej rządu. Jedynym pozytywem jest program Czyste Powietrze, ale to za mało, żeby wygrać ze smogiem - zaznacza lider Polskiego Alarmu Smogowego.

To, kiedy jakość powietrza w kraju będzie najgorsza trudne jest do przewidzenia. - Wszystko zależy od warunków atmosferycznych. Wiele czynników prowadzi do tego, że następuje spiętrzanie zanieczyszczeń. Pamiętajmy jednak, że meteorologia nie jest źródłem problemu, pogoda może tylko sprzyjać, to ludzie generują smog - tłumaczy Andrzej Guła.

Najlepszą ochroną przed smogiem jest unikanie przebywania na zewnątrz. Andrzej Guła zaznacza, że maski, których używamy do ochrony przed koronawirusem nie chronią nas przed smogiem.

Zanieczyszczenie powietrza wpływa fatalnie na nasze zdrowie. Na działanie smogu najbardziej narażone są osoby starsze i dzieci. Smog przyczynia się rocznie do przedwczesnych śmierci ponad 40 tysięcy ludzi w Polsce.

