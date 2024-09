Zbigniew Ziobro składa zawiadomienie. "Ujawnienie tajemnicy lekarskiej"

W ostatnich dniach szefowa komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka ujawniła, że do organu wpłynęła opinia biegłego, na mocy której będzie możliwe wezwanie Zbigniewa Ziobry przed komisję. Miałoby to nastąpić 14 października.

Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości składa zawiadomienie

Odnosząc się do zamieszania wokół wystawienia opinii biegłego, która dotarła do komisji ds. Pegasusa, Zbigniew Ziobro przekazał w środę w wywiadzie dla TV Republika, że "ma do czynienia z rządzącą szajką przestępczą". - To jest czysty kryminał (...) to są kryminaliści, za to się idzie siedzieć - podkreślił, reagując na działania rządzących.