- Przechodzę niezwykle intensywną rehabilitację, jest to wymagające, ale jestem zdyscyplinowanym pacjentem - powiedział Zbigniew Ziobro na temat swojego stanu zdrowia. Następnie dodał, że ma nadzieję, iż jak najszybciej wróci do zdrowia, aby odpowiedzieć na "igrzyska" pomówień, które jak uznał spotykają go ze strony obozu rządzącego.