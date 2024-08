"Prezydent na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski ej z dnia 2 kwietnia 1997 r., odmówił podpisania ustawy z dnia 24 lipca 2024 r. o uchyleniu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 i w dniu 16 sierpnia 2024 r. przekazał Sejmowi ustawę do ponownego rozpatrzenia" - poinformowała Kancelaria Prezydenta na platformie X.

Andrzej Duda. Prezydent zawetował ustawę. Ponownie trafi do Sejmu

We wniosku skierowanym do Sejmu Andrzej Duda podał powody, dla których zdecydował się zawetować tę ustawę. Według prezydenta powołana przez PiS komisja miała do wykonania istotne zadania, które mogą mieć wpływ na interesy kraju i w wielu elementach skutecznie je realizowała.