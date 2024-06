Zatrzymanie żołnierzy. Mateusz Morawiecki chce dymisji premiera

- To co się zdarzyło, to jest niebywały skandal. Domagam się dymisji Donalda Tuska - skomentował Mateusz Morawiecki w Radio Zet sprawę zatrzymania polskich żołnierzy, po tym jak oddali strzały ostrzegawcze do migrantów.

Jak stwierdził były premier, "prokuratura Bodnara pod nadzorem Tuska zakuwa żołnierzy w kajdanki". - Komu to służy? To jest proruska partia - skwitował.

- Takim decyzjami można spowodować falę odejść z Wojska Polskiego - zaznaczył premier Morawiecki. - Będziemy mieć żołnierzy, którzy boją się użyć broni na granicy. Oni są sparaliżowani - przekazał. Reklama

O sprawie zatrzymania polskich żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze, próbując powstrzymać forsujących granicę migrantów, napisał Onet. Do sprawy odniósł się szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.

"Żołnierze stojący na straży bezpieczeństwa państwa muszą być pewni, że procedury prawne ich chronią. Będę zawsze stał po stronie honoru polskich żołnierzy" - dodał szef MON.

Morawiecki albo Mastalerek wystartują na prezydenta? Były premier komentuje

Były premier został zapytany także o przyszłoroczne wybory prezydenckie i o możliwe kandydatury.

- Marcin Mastalerek służy panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie we wszystkich kluczowych sprawach, w wyjazdach zagranicznych. Wiem, że był jednym z współorganizatorów spotkania z Donaldem Trumpem - powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, o możliwości startu Mastalerka w wyborach prezydenckich pierwszy raz usłyszałem od prowadzącego Bogdana Rymanowskiego. - Uważam, że to nie jest dobra opcja dla niego - skomentował.

Morawiecki zapytany wprost, czy Mastalerek byłby świetnym kandydatem na prezydenta, krótko odparł: - Nie. Następnie dziennikarz zapytał byłego premiera o jego możliwy start w wyborach prezydenckich. - Nie naciągnie mnie pan na tego rodzaju deklaracje. To nie jest moja decyzja - przekazał. Reklama

Jak zaznaczył, jego ewentualne starania o Pałac Prezydencki należą do kierownictwa PiS. - To nie jest tak, czy ja chcę, czy nie chcę. Polityka to gra drużynowa. Gramy razem, jeżeli będzie taka decyzja, to tak zrobię, jeżeli z badań tak wynika - powiedział.

Powiedział też, że "zdecyduje w nanoskundę", po tym jak usłyszy, jaka jest decyzja biura politycznego. Prowadzący zapytał swojego gościa o zorganizowanie prawyborów w PiS, które wyłoniłyby kandydata do wyścigu prezydenckiego. - Robimy szczegółowe badania na duże próbie, to będzie dla nas przesłanka, co do organizacji takiego wydarzenia - odpowiedział były premier.

