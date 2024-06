Mateusz Morawiecki zaprezentował raport, podsumowujący pół roku władzy obecnej koalicji. - Ten raport pokazuje to, jak Polska mogłaby się rozwijać, gdyby miała ambitny rząd - przekazał poseł PiS. Zapowiedział również, że rozpoczyna trasę, której celem będzie wskazanie niespełnionych "100 konkretów" KO. Zaapelował również do Donalda Tuska, by premier zwołał sztab kryzysowy.