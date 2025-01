Polacy coraz bardziej niechętni ukraińskim uchodźcom

"Z wszystkich pytań o stosunek do uchodźców z Ukrainy, które zadaliśmy mieszkańcom tych państw, wynika, iż w naszym kraju jest on bardziej pozytywny niż w pozostałych krajach Grupy Wyszehradzkiej. Także stereotyp Ukraińca jest u nas neutralny , jedynie w Czechach - negatywny" - wyjaśnił "Rzeczpospolitej" prof. Piotr Długosz.

Rosjanie i Białorusini z największym poziomem niechęci wśród Polaków

Jeśli chodzi o nacje budzące największą niechęć wśród Polaków, są to Rosjanie i Białorusini , którzy na większą sympatię mogą liczyć na Słowacji. "Niewątpliwie to efekt wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej, jaka toczy się od ponad trzech lat" - twierdzi cytowany przez dziennik prof. Długosz.

Warto przy tym wspomnieć, że w każdym z badanych krajów w stosunku do czasów przedwojennych jakość życia się obniżyła . Podczas gdy właśnie inflacji obawia się najwięcej Słowaków i Węgrów, w Polsce i Czechach obawy budzi przeniesienie się wojny do kraju i uderzenie przez Rosję bronią jądrową w Ukrainę.

Wojna na Ukrainie. Pomoc humanitarna tak, członkostwo w UE nie

Grupa Wyszehradzka jest ogółem zgodna co do tego, że Ukraina powinna otrzymywać pomoc humanitarną , ale różnice zdań zachodzą w kwestii sankcji wobec Rosji. Najwięcej ich zwolenników jest w Polsce (70 proc.), a najmniej na Węgrzech (32 proc.). Słabiej wypada także poparcie dla udzielania Kijowowi pomocy wojskowej i finansowej oraz szybkie przyjęcie Ukrainy do UE (najwyższy wynik odnotowano w Polsce - 36 proc.).

Tym, co łączy jest wysokie zaufanie do struktur militarnych, niskie zaufanie do polityków, mediów państwowych i niechęć wobec uchodźców z Azji i Afryki. Polacy na tle pozostałych państw okazują się być największymi patriotami w przypadku wojny z Rosją - gotowość do walki zgłasza 22 proc. obywateli.