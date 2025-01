Jak Ukraińcy patrzą na wojnę? Zarysował się wyraźny trend

57 proc. Ukraińców jest w stanie ponosić ciężar trwającej wojny tak długo, jak to konieczne - wynika z nowego sondażu. To spadek o 16 pkt proc. w porównaniu do lutego 2024 roku. Wśród mieszkańców Ukrainy nastąpił wzrost niepewności spowodowany m.in. wynikiem amerykańskich wyborów - podkreślono w konkluzjach.