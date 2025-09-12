Obawy przed wojną. Polacy odpowiedzieli w najnowszym sondażu
Ponad połowa Polaków obawia się, że Polsce grozi wybuch wojny po tym, jak w naszą przestrzeń powietrzną wtargnęły rosyjskie drony - wynika z sondażu Instytutu Pollster. Tymczasem polskie władze zapewniają, że wciąż pozostajemy bezpieczni i przestrzegają, by nie ulegać wszechobecnej propagandzie Kremla, próbującej nakręcać społeczną panikę.
W skrócie
- Ponad połowa Polaków obawia się wybuchu wojny po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.
- Polskie władze zapewniają o bezpieczeństwie, apelują o powstrzymanie się od paniki i dezinformacji.
- Tymczasem sojusznicy wysyłają wsparcie militarne do Polski, zaś sprawa dronów omawiana jest na arenie międzynarodowej.
"Czy Polsce grozi wojna?". Takie właśnie pytanie usłyszeli ankietowani, którzy wzięli udział w badaniu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".
Rosyjskie drony w Polsce. Większość Polaków obawia się wojny
Jak dowiadujemy się z opublikowanych w piątek wyników ankiety, ponad połowa (55 proc.) respondentów odpowiedziała twierdząco, podczas gdy reszta (45 proc.) zaprzeczyła.
Sondaż przeprowadzony został w dniach 10-11 września, czyli już po ataku rosyjskich dronów na Polskę.
Wydarzenia wzbudziły w części społeczeństwa duże obawy i wątpliwości dotyczące tego, czy bylibyśmy w stanie skutecznie obronić się przed długotrwałymi, agresywnymi działaniami Kremla.
Rosyjskie drony w Polsce. NATO wysyła pomoc
W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło wówczas bezprecedensową decyzję o zestrzeleniu bezzałogowców. Dotychczas odnaleziono 17 szczątków zneutralizowanych maszyn.
Jeszcze w środę Polska zawnioskowała o uruchomienie artykułu 4. NATO, mówiącego o wspólnych konsultacjach między sojusznikami, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie chargé d'affaires ambasady Rosji Andrieja Ordasza i wręczyło mu notę protestacyjną.
W czwartek natomiast oświadczono, że w sprawie rosyjskich dronów nad Polską zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Solidarność z Polską wyrazili jednocześnie przywódcy krajów sojuszniczych, w tym m.in. Wielkiej Brytanii, USA, Francji i Niemiec. Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki odbyli równolegle telefoniczne rozmowy z najważniejszymi politykami Zachodu.
W odpowiedzi na agresywne zachowanie Rosji, Francja zapowiedziała, że wyśle do Polski trzy myśliwce Rafale. Oprócz tego do naszego kraju mają trafić m.in. systemy Patriot z Holandii oraz czeskie śmigłowce Mi-171Sz i tamtejsi żołnierze, których zadaniem będzie jeszcze lepsza ochrona wschodniej flanki NATO.