Najnowszy sondaż. Polacy wskazali najlepszego kandydata na premiera
Obecny szef rządu Donald Tusk jest według Polaków najlepszym kandydatem na premiera - wynika z najnowszego sondażu. Z kolei najgorszym kandydatem został uznany prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Uczestników sondażu SW Research przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej" zapytano kto według nich jest najlepszym kandydatem na premiera. Na pierwszym miejscu znalazł się obecny szef rządu Donald Tusk z poparciem 16,9 proc., który wyprzedził obecnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego (14,5 proc.). Ostatnie miejsce na podium zajął natomiast jeden z liderów Konfederacji - Krzysztof Bosak, którego poparło 7,8 proc. ankietowanych.
Na dalszych miejscach znaleźli się drugi z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen (7,2 proc.), był premier Mateusz Morawiecki (6,9 proc.), lider Razem - Adrian Zandberg (6,5 proc.) oraz były prezydent Andrzej Duda (5,4 proc.).
Najmniejszym poparciem cieszą się natomiast prezes PiS Jarosław Kaczyński (1,1 proc.), minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (1,6 proc.) oraz poseł PiS Przemysław Czarnek (1,9 proc.).
Najnowszy sondaż. Młodzi chcą Zandberga na premiera
Znaczące zmiany w sondażu widać w zależności od wieku ankietowanych. W grupie osób najmłodszych, czyli do 24. roku życia wśród potencjalnych kandydatów na premiera dominuje Adrian Zandberg, którego poparło 24,1 proc. badanych. Wyprzedził będącego na drugim miejscu Mentzena (13,8 proc.) i Krzysztofa Bosaka (9,2 proc.). W tej grupie premier Donald Tusk uzyskał 4,6 proc. wskazań.
W grupie 25-34 lat najwięcej osób, bo 21,2 proc. wybrało opcję nie mam zdania. Na podium znaleźli się dwaj liderzy Konfederacji: Mentzen otrzymał 15,9 proc., a Bosak - 12,4.
W grupie 35-49 lat największe poparcie otrzymał Radosław Sikorski - 15 proc., a wśród wyborców powyżej 50 lat - premier Donald Tusk (26,5 proc.).