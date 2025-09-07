Uczestników sondażu SW Research przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej" zapytano kto według nich jest najlepszym kandydatem na premiera. Na pierwszym miejscu znalazł się obecny szef rządu Donald Tusk z poparciem 16,9 proc., który wyprzedził obecnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego (14,5 proc.). Ostatnie miejsce na podium zajął natomiast jeden z liderów Konfederacji - Krzysztof Bosak, którego poparło 7,8 proc. ankietowanych.

Na dalszych miejscach znaleźli się drugi z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen (7,2 proc.), był premier Mateusz Morawiecki (6,9 proc.), lider Razem - Adrian Zandberg (6,5 proc.) oraz były prezydent Andrzej Duda (5,4 proc.).

Najmniejszym poparciem cieszą się natomiast prezes PiS Jarosław Kaczyński (1,1 proc.), minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (1,6 proc.) oraz poseł PiS Przemysław Czarnek (1,9 proc.).

Najnowszy sondaż. Młodzi chcą Zandberga na premiera

Znaczące zmiany w sondażu widać w zależności od wieku ankietowanych. W grupie osób najmłodszych, czyli do 24. roku życia wśród potencjalnych kandydatów na premiera dominuje Adrian Zandberg, którego poparło 24,1 proc. badanych. Wyprzedził będącego na drugim miejscu Mentzena (13,8 proc.) i Krzysztofa Bosaka (9,2 proc.). W tej grupie premier Donald Tusk uzyskał 4,6 proc. wskazań.

W grupie 25-34 lat najwięcej osób, bo 21,2 proc. wybrało opcję nie mam zdania. Na podium znaleźli się dwaj liderzy Konfederacji: Mentzen otrzymał 15,9 proc., a Bosak - 12,4.

W grupie 35-49 lat największe poparcie otrzymał Radosław Sikorski - 15 proc., a wśród wyborców powyżej 50 lat - premier Donald Tusk (26,5 proc.).

