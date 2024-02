Politycy Prawa i Sprawiedliwości alarmują w mediach społecznościowych, że w trakcie obrad komisji infrastruktury doszło do "gigantycznego skandalu ".

Politycy PiS o łamaniu prawa na posiedzeniu komisji

"To kolejny przykład stosowania doktryny Sienkiewicza 'Prawo jest takie, jak my je rozumiemy...'" - dodał poseł partii Jarosława Kaczyńskiego . Z kolei poseł PiS Marcin Horała napisał w sieci, że "przewodniczący ogłosił głosowanie nad planem kontroli NIK po czym, widząc rozkład głosów, zarządził przerwę w trakcie głosowania". Dodał też, że "aktualnie trwa paniczne ściąganie posłów".

Mirosław Suchoń odpowiada: To histeria po utracie władzy

Interia skontaktowała się z Mirosławem Suchoniem, by zapytać o komentarz do wydarzeń, które miały miejsce na posiedzeniu komisji. - Wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem. Rozpatrywane były tematy do poddania kontroli NIK na 2025 rok. Tematy te niewygodne były dla posłów PiS i byłego ministra infrastruktury, więc opozycja próbowała zakłócić prowadzenie obrad - przekazał przewodniczący Mirosław Suchoń.