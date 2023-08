UE a zbieranie grzybów. Jest reakcja KE

- W UE nagminnie łamane jest prawo. Jest prowadzony projekt europejski. Mielibyśmy iść spod jednego buta ze Wschodu, pod drugi but, z Zachodu. Weźcie państwo przykład: lasy. Polskie lasy to ogromny zasób finansowy. To możliwość zaciągnięcia pod ich zastaw ogromnych kredytów. To bardzo łakomy kąsek, który już chcą nam wyrwać. Pozwolimy na to? To nasza własność. I wolność. U nas lasy są otwarte, możemy na grzyby chodzić - stwierdził Kaczyński.