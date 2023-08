O incydencie pisaliśmy w środę - to wówczas w mediach pojawiły się doniesienia o tym, że 29 lipca Erin Patterson zaprosiła do siebie swoich byłych teściów - Gail i Dona wraz z siostrą Gail i jej mężem.

Australia: Tajemnicze zatrucie grzybami. "Zjedli wołowinę Wellington"

- Jestem zdruzgotana, kochałam ich. Nie mogę uwierzyć w to, co się stało i bardzo mi przykro - mówiła dziennikarzom 48-latka. Pytana o to, jaką potrawę przygotowała dla swoich gości, odmówiła odpowiedzi i powiedziała, by zostawić ją w spokoju.