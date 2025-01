Ciepło jest od samego rana. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o godz. 6:00 w Przemyślu było aż 10,6 st. C. " Poranek jest ciepły, jak na styczeń " - piszą synoptycy. W najchłodniejszych Świnoujściu i Zielonej Górze w tym czasie zanotowano 3,3 st. C.

Pogoda na miarę "ekstremalnego" stycznia

Chociaż wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, to na Wybrzeżu oraz na terenach podgórskich może w porywach osiągać prędkość do około 55 km/h. Wysoko w Karpatach porywy osiągną do 75 km/h, a w Sudetach do 90 km/h.