- Pan prezydent wygłosił bardzo ciekawą mowę. Mówił, że są jakieś wielkie wyzwania przed tym rządem. Myślę, że jak na dwutygodniowy rząd, była to przemowa mocno na wyrost - stwierdziła Mucha. Dodała, że "w tym rządzie nie ma polityków PiS-u", co według niej jest " wotum nieufności wobec Morawieckiego ".

Zdaniem Nowackiej powołanie gabinetu przez premiera jest "strasznie smutnym spektaklem". - Przemówienie pana prezydenta? No to tak, jakby żył poza czasem. Nowy rząd nie jest po to, żeby coś zrobić - oceniła.