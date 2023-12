Morawiecki atakuje Hołownię

Premier odniósł się w ten sposób do słów Szymona Hołowni, który zachęcał Polaków do " zaopatrzenia się w popcorn, bo będzie się działo " na obradach Sejmu. Marszałek miał wówczas na myśli posiedzenie z 28 i 29 listopada.

Odbywało się wtedy m.in. pierwsze czytanie nowelizacji projektu w sprawie finansowania procedury in vitro, czy uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania kwestii wyborów korespondencyjnych . W środę 28 listopada Sejm zajmował się również głosowaniem w sprawie odwołania członków komisji do spraw badania wpływów rosyjskich.

Sejm: Srebrny przycisk od YouTube

- Mówiąc poważnie, ja się bardzo cieszę i bardzo dziękuje ponad 100 tys. nowych subskrybentów, których kanał Sejmu pozyskał, bo to oznacza, że dzieje się to, co powinno się dziać. Ludzie naprawdę interesują się tym, co zrobili 15 października, chcą nas z tego rozliczać, chcą na to patrzeć - dodał Hołownia.