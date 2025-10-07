Uroczystość wręczenia nagród odbyła się we wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie. Do tytułu Nauczyciela Roku nominowano w tym roku 13 osób specjalizujących się w różnych przedmiotach i pracujących w różnorodnych typach szkół z całej Polski.

Nauczyciel Roku 2025. Sławosz Uznański-Wiśniewski z nagrodą

Jury konkursu oprócz tytułu Nauczyciela Roku przyznało także dwa wyróżnienia. Otrzymali je Aneta Kołton-Janiga, nauczycielka fizyki, chemii i biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Sosnowcu i Mateusz Gruba, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny i terapeuta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie.

Ponadto dotychczasowi zdobywcy tytułu Nauczyciel Roku przyznali honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły astronaucie Sławoszowi Uznańskiemu-Wiśniewskiemu.

Tytułem Inicjatywa Edukacyjna Roku uhonorowano program edukacyjny UODO "Twoje dane - Twoja sprawa"

Uroczysta gala w Warszawie. Wybrano Nauczyciela Roku 2025

Podczas uroczystej gali przyznano także tytuł Nauczyciel Jutra. Otrzymała go Anna Bakker, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Leśniewie.

Konkurs Nauczyciel Roku organizuje od 2002 r. tygodnik "Głos Nauczycielski". Tegoroczną edycję współorganizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kandydatów do tytułu zgłaszają: grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorządy i organizacje społeczne. Konkurs Nauczyciel Jutra "Głos Nauczycielski" przeprowadza od pięciu lat wspólnie z Fundacją Orange.

