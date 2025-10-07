Wybrano Nauczyciela Roku 2025. Prowadzi dwa odmienne przedmioty
Nauczycielem roku 2025 została Agnieszka Kopacz, która naucza języka polskiego i informatyki w sopockim I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły, nadawany przez zwycięzców plebiscytu, otrzymał z kolei Sławosz Uznański-Wiśniewski.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się we wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie. Do tytułu Nauczyciela Roku nominowano w tym roku 13 osób specjalizujących się w różnych przedmiotach i pracujących w różnorodnych typach szkół z całej Polski.
Nauczyciel Roku 2025. Sławosz Uznański-Wiśniewski z nagrodą
Jury konkursu oprócz tytułu Nauczyciela Roku przyznało także dwa wyróżnienia. Otrzymali je Aneta Kołton-Janiga, nauczycielka fizyki, chemii i biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Sosnowcu i Mateusz Gruba, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny i terapeuta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie.
Ponadto dotychczasowi zdobywcy tytułu Nauczyciel Roku przyznali honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły astronaucie Sławoszowi Uznańskiemu-Wiśniewskiemu.
Tytułem Inicjatywa Edukacyjna Roku uhonorowano program edukacyjny UODO "Twoje dane - Twoja sprawa"
Uroczysta gala w Warszawie. Wybrano Nauczyciela Roku 2025
Podczas uroczystej gali przyznano także tytuł Nauczyciel Jutra. Otrzymała go Anna Bakker, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Leśniewie.
Konkurs Nauczyciel Roku organizuje od 2002 r. tygodnik "Głos Nauczycielski". Tegoroczną edycję współorganizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Kandydatów do tytułu zgłaszają: grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorządy i organizacje społeczne. Konkurs Nauczyciel Jutra "Głos Nauczycielski" przeprowadza od pięciu lat wspólnie z Fundacją Orange.