Naukowcy zostali nagrodzeni za "odkrycie makroskopowego tunelowania kwantowego i kwantyzacji energii w obwodzie elektrycznym".

Zwycięzcy podzielą się po równo nagrodą w wysokości 11 mln koron szwedzkich.

"Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z fizyki przeprowadzili serię eksperymentów z obwodem elektrycznym, w których wykazali, że osobliwe właściwości świata kwantowego można urzeczywistnić w układzie na tyle dużym, że można go trzymać w dłoni. Ich nadprzewodzący układ elektryczny mógł tunelować z jednego stanu do drugiego, tak jakby przechodził prosto przez ścianę. Wykazali również, że układ absorbował i emitował energię w dawkach o określonych rozmiarach, zgodnie z przewidywaniami mechaniki kwantowej" - wyjaśnił Komitet Noblowski.

"Ich praca stworzyła możliwości rozwoju technologii kwantowej nowej generacji, w tym kryptografii kwantowej, komputerów kwantowych i czujników kwantowych" - dodano.

Nagroda Nobla. Tydzień przyznawania szwedzkich wyróżnień

W ubiegłym roku Nobla z fizyki otrzymali Amerykanin John J. Hopfield oraz Kanadyjczyk Geoffrey E. Hinton. Zostali oni nagrodzeni za "fundamentalne odkrycia i wynalazki umożliwiające uczenie się maszyn za pomocą sztucznych sieci neuronowych".

W 1903 roku Nobla z fizyki otrzymała Maria Curie-Skłodowska, która wraz ze swoim mężem, francuskim fizykiem Pierrem Curie, oraz z francuskim chemikiem oraz fizykiem Henrim Becquerelem, została wyróżniona przez Komitet Noblowski za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości. Była to jak dotąd jedyna nagroda w tej dziedzinie, którą otrzymała osoba z Polski.

Do tej pory Nagrodę Nobla z fizyki otrzymało 227 osób, w tym pięć kobiet. Nobla w tej dziedzinie przyznano 118 razy.

W poniedziałek poznaliśmy laureatów tegorocznej Nagrody Nobla z fizjologii lub medycyny. Zostali nimi: Mary E. Brunkow i Fred Ramsdell z USA oraz Shimon Sakaguchi z Japonii. Dzięki odkryciu przez nich mechanizmów regulujących obwodowo odpowiedź immunologiczną można będzie skuteczniej leczyć choroby immunologiczne czy nowotwory.

W środę poznamy natomiast tegorocznych noblistów w dziedzinie chemii, w czwartek - w dziedzinie literatury. W piątek Norweski Komitet Noblowski ogłosi zwycięzcę Pokojowej Nagrody Nobla.

Szóstą dziedziną, w której przyznawana jest nagroda, są nauki ekonomiczne. W tej dyscyplinie laureata poznamy w poniedziałek 13 października.

