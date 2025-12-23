Rosyjski naukowiec zatrzymany w Polsce. Ukraińcy składają wniosek

Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynął wniosek Ukrainy o ekstradycję rosyjskiego naukowca Aleksandra B. - potwierdził w rozmowie z Interią prokurator Piotr Antoni Skiba. Mężczyzna - decyzją warszawskiego sądu - został tymczasowo aresztowany.

Uzbrojeni funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w mundurach taktycznych, hełmach i kamizelkach kuloodpornych stoją w pobliżu otwartego samochodu terenowego, przygotowując się do akcji w lesistym terenie.
ABW zatrzymała w grudniu Rosjanina (zdj. ilustr.) Tomasz SiemoniakTwitter

Informację jako pierwsza podała stacja RMF FM.

- Strona ukraińska przekazała stosowny wniosek, wpłynął on w ostatnich dniach do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wniosek, a także materiały, sporządzone są w języku ukraińskim oraz angielskim. Po stosownych tłumaczeniach będzie skierowany wniosek do Sądu Okręgowego o stwierdzenie prawnej możliwości (ekstradycji) Aleksandra B. - powiedział prok. Piotr Antoni Skiba.

Rzecznik prokuratury dopytywany przez Interię o długość takiej procedury odpowiedział, że "sytuacja jest nagła", a śledczy zrobią wszystko, aby dokumenty były gotowe do końca roku.

    Rosyjski naukowiec zatrzymany w Polsce. Ukraina ściga go za kradzież wartą miliony

    Aleksander B. jest wysoko postawionym pracownikiem l Muzeum Ermitaż - mężczyzna został zatrzymany w Polsce w jednym z hoteli w grudniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest ścigany za "częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego" na terenie okupowanego Krymu.

    Na stronie petersburskiego muzeum czytamy, że B. jest kustoszem kolekcji znalezisk archeologicznych z małych miasteczek nad Bosforem i kurhanów Półwyspu Kerczeńskiego, pochodzących z czasów antycznych. To właśnie za ten odcinek jego naukowej działalności Rosjanin jest ścigany przez Kijów.

    Według ukraińskich władz mężczyzna przed dekadą kierował jedną z ekip poszukiwawczych na okupowanym terenie, pracując bez zezwoleń prowadził prace wykopaliskowe na obiekcie "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu. Ukraińscy śledczy twierdzą, że wskutek działalności Rosjan "doszło do częściowego zniszczenia obiektu dziedzictwa kulturowego".

    Podczas prac archeologicznych grupa pod kierownictwem B. odkryła i skonfiskowała na rzecz Federacji Rosyjskiej skarb: 30 złotych monet, z których 26 było z wyrytym imieniem Aleksandra Wielkiego, a 4 zostały wybite za panowania jego brata Filipa III Arridaeusa.

    W czasie prowadzenia nielegalnych wykopalisk zadał temu obiektowi szkody na kwotę 201.607.411,16 hrywien (ponad 17 mln zł - red).. Warszawski sąd, na wniosek Prokuratury Okręgowej zdecydował o 40-dniowym areszcie (do 13 stycznia 2026 r.).

