Informację jako pierwsza podała stacja RMF FM.

- Strona ukraińska przekazała stosowny wniosek, wpłynął on w ostatnich dniach do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wniosek, a także materiały, sporządzone są w języku ukraińskim oraz angielskim. Po stosownych tłumaczeniach będzie skierowany wniosek do Sądu Okręgowego o stwierdzenie prawnej możliwości (ekstradycji) Aleksandra B. - powiedział prok. Piotr Antoni Skiba.

Rzecznik prokuratury dopytywany przez Interię o długość takiej procedury odpowiedział, że "sytuacja jest nagła", a śledczy zrobią wszystko, aby dokumenty były gotowe do końca roku.

Rosyjski naukowiec zatrzymany w Polsce. Ukraina ściga go za kradzież wartą miliony

Aleksander B. jest wysoko postawionym pracownikiem l Muzeum Ermitaż - mężczyzna został zatrzymany w Polsce w jednym z hoteli w grudniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest ścigany za "częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego" na terenie okupowanego Krymu.

Na stronie petersburskiego muzeum czytamy, że B. jest kustoszem kolekcji znalezisk archeologicznych z małych miasteczek nad Bosforem i kurhanów Półwyspu Kerczeńskiego, pochodzących z czasów antycznych. To właśnie za ten odcinek jego naukowej działalności Rosjanin jest ścigany przez Kijów.

Według ukraińskich władz mężczyzna przed dekadą kierował jedną z ekip poszukiwawczych na okupowanym terenie, pracując bez zezwoleń prowadził prace wykopaliskowe na obiekcie "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu. Ukraińscy śledczy twierdzą, że wskutek działalności Rosjan "doszło do częściowego zniszczenia obiektu dziedzictwa kulturowego".

Podczas prac archeologicznych grupa pod kierownictwem B. odkryła i skonfiskowała na rzecz Federacji Rosyjskiej skarb: 30 złotych monet, z których 26 było z wyrytym imieniem Aleksandra Wielkiego, a 4 zostały wybite za panowania jego brata Filipa III Arridaeusa.

W czasie prowadzenia nielegalnych wykopalisk zadał temu obiektowi szkody na kwotę 201.607.411,16 hrywien (ponad 17 mln zł - red).. Warszawski sąd, na wniosek Prokuratury Okręgowej zdecydował o 40-dniowym areszcie (do 13 stycznia 2026 r.).

