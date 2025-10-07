Na polsko-białoruskiej granicy utrzymuje się wysoka presja migracyjna. Każdego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej podejmują działania związane z przeciwdziałaniem próbom nielegalnego przedostania się do Polski przez cudzoziemców.

W poniedziałek 6 października odnotowano 125 prób nielegalnego przekraczania granicy. Wobec 11 osób prowadzone są czynności w celu ich ujęcia - poinformowała Straż Graniczna.

W ich trakcie doszło do kilku incydentów. W stronę partoli straży granicznej poleciały kamienie i konary drzew.

Kolejne próby nielegalnego sforsowania granicy

- W rejonie ochranianym przez Placówkę SG w Mielniku próbę nielegalnego przedostania się na terytorium Polski podjęła grupa składająca się z 32 osób. Podczas tego zdarzenia migranci kamieniami zaatakowali służby chroniące granicę naszego państwa - poinformowała mjr Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

- Czynności związane z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji prowadzone były również przez funkcjonariuszy z Placówek SG w Narewce, Białowieży, Michałowie i Czeremsze. Próby sforsowania polskiej granicy podjęte zostały zarówno na odcinku lądowym, jak i przez graniczne rzeki Świsłocz i Podcerkówkę - dodała rzeczniczka.

Podobnie było w ostatni weekend, kiedy w ciągu dwóch dni odnotowano 300 prób nielegalnego przedostania się do Polski.

Ogólnie od początku października na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano blisko 570 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

