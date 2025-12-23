Zapowiedź Tuska przed posiedzeniem rządu. "Widzę, że robi wrażenie"

Bartosz Przyborowski

Rząd zajmie się na wtorkowym posiedzeniu projektami ustaw o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu - przekazał premier Donald Tusk. Jak podkreślił, są to "ustawy zmieniające Krajową Radę Sądownictwa". - Widzę, że robi wrażenie - dodał premier.

- Cieszę się, że możemy kilkadziesiąt godzin przed Bożym Narodzeniem podjąć kilka decyzji, które symbolicznie odpowiadają nastrojom świątecznym - rozpoczął premier. Tusk zapowiedział, iż podczas wtorkowego posiedzenia rządu zaczną się pracę nad projektami ustaw o przywróceniu "niezależnego i bezstronnego sądu",

Jak zapowiedział, ustawy, nad którymi będą pracować dotyczą Krajowej Rady Sądownictwa. Podkreślił, iż są to ustawy pełne nadziei. - Mamy nadzieję, iż te ustawy przywrócą ład w naszym systemie sprawiedliwości, co ma znaczenie dla życia każdej Polski i każdego Polaka - dodał.

- Myślę, że robi wrażenie - powiedział Tusk.

