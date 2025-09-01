Nowacka wystosowała list do szkół. Co zmienia się od września?

Minister edukacji Barbara Nowacka opublikowała list z okazji 1 września, w którym wskazała najważniejsze zmiany w szkołach. Dokument porządkuje nowe regulacje obejmujące uczniów i nauczycieli, od organizacji lekcji po korekty w Karcie Nauczyciela. To zestaw rozwiązań, które obowiązują od początku roku szkolnego 2025/2026.

Co zmieni się w nowym roku szkolnym? Minister wystosowała list do uczniów i nauczycieli
Na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji opublikowano list Barbary Nowackiej, z okazji 1 września 2025 roku. Dokument skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców otwiera nowy rok szkolny i wskazuje najważniejsze zmiany, jakie zaczynają obowiązywać wraz z pierwszym dzwonkiem.

Minister podkreśliła w nim, że reformy obejmują zarówno program nauczania, jak i warunki pracy w szkołach, a ich wspólnym celem jest dostosowanie edukacji do współczesnych potrzeb.

    Nowy rok szkolny 2025/2026. Co się zmienia?

    Najbardziej widoczne dla uczniów będą dwa nowe przedmioty: edukacja obywatelska, zastępująca historię i teraźniejszość, oraz edukacja zdrowotna. Minister w liście wyjaśniła, że pierwszy z nich pomoże lepiej rozumieć procesy społeczne i polityczne, a także rozwijać aktywność lokalną. Natomiast drugi obejmie m.in. zagadnienia zdrowia psychicznego, bezpieczeństwa cyfrowego i relacji z rówieśnikami.

    W dalszej części listu Nowacka zwróciła się bezpośrednio do pracowników oświaty, wskazując na istotne korekty w Karcie Nauczyciela. Od września zniesiono obowiązek realizowania tzw. godzin czarnkowych, a od początku 2026 roku wejdą w życie kolejne regulacje: wyższe nagrody jubileuszowe, korzystniejsze odprawy emerytalne, ujednolicone pensum dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz krótszy okres zatrudnienia na czas określony dla początkujących.

    Minister zaznaczyła, że zmiany mają zwiększyć elastyczność organizacji pracy i stanowić krok w stronę odbudowy prestiżu zawodu.

      Zmiany w rszkołach. Religia i etyka po nowemu

      Rok szkolny 2025/2026 rozpoczyna się z pakietem nowych regulacji, które bezpośrednio wpływają na organizację pracy szkół. Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian jest ograniczenie lekcji religii i etyki do jednej godziny tygodniowo.

      Zgodnie z rozporządzeniem zajęcia te powinny odbywać się na początku albo na końcu dnia, co ma ułatwić organizację planów lekcji i zwiększyć przejrzystość dla uczniów oraz rodziców. Wokół tej decyzji trwa jednak spór prawny. W lipcu Trybunał Konstytucyjny zakwestionował część przepisów, wskazując na ich niezgodność z Konstytucją, a sam temat pozostaje otwarty w debacie publicznej.

        Modyfikacje obejmują też wychowanie fizyczne i kwestie organizacyjne. Nowa podstawa programowa kładzie większy nacisk na planowanie aktywności, kształtowanie umiejętności współpracy i motywowanie uczniów do podejmowania sportu także poza szkołą. Dodatkowo wprowadzono możliwość tworzenia klas sportowych już od 14 uczniów, co ma szczególne znaczenie w przypadku mniejszych szkół.

        Od września 2025 roku w szkołach branżowych pojawił się również nowy kierunek - technik gospodarki nieruchomościami, dostępny w technikach oraz na kursach kwalifikacyjnych i umiejętności zawodowych. Równocześnie zapowiedziano zmianę na maturze: wiosną 2026 roku po raz pierwszy wszyscy uczniowie będą mogli zdawać egzamin pisemny z języka ukraińskiego jako języka obcego.

