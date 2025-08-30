Minister edukacji przygotowała nowelizację ustawy z 1982 roku, uwzględniając wnioski nauczycieli i oświatowych związków zawodowych. To jedna z większych zmian, jakie zostały wprowadzone do Karty Nauczyciela od wielu lat.

Nowy rok szkolny 2025/2026. Zmiany w Karcie Nauczyciela

Nowelizacja Karty Nauczyciela przeszła pomyślnie głosowanie w Sejmie i Senacie bez poprawek na ostatnim posiedzeniu przed wakacjami. W sierpniu została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Czego dotyczą zmiany w Karcie Nauczyciela?

Nowelizacja ustawy reguluje między innymi sprawę zastępstw. Zastępstwa nie będą mogły być przydzielane w ramach pensum. Doprecyzowano również zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych.

Ujednoliceniu poddano także tygodniowe pensum nauczycieli przedmiotów teoretycznych i praktycznych w szkołach zawodowych. Tegoroczne zmiany dotkną również młodych nauczycieli.

początkowy nauczyciel już po roku będzie mógł być zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony;

mentor przydzielany nauczycielom na okres stażu i awansu zawodowego będzie brał udział w postępowaniach związanych z awansem. Nowelizacja doprecyzowuje także jego obowiązki.

Wiele zmian w nowelizacji dotyczy jednak nauczycieli z dłuższym stażem zawodowym. Wprowadzają one:

wyższe nagrody jubileuszowe za 40 lat pracy - 300 proc. pensji oraz za 45 lat pracy - 400 proc. pensji;

wyższe stawki odpraw emerytalnych i rentowych wynoszących do 6-miesięcznego wynagrodzenia;

odprawę zyskują także nauczyciele zatrudnieni na mniej niż pół etatu;

ujednolicono zasady ochrony przedemerytalnej dla nauczycieli mianowanych zatrudnionych na umowę o pracę;

przed odejściem na emeryturę nauczyciele będą mogli jeszcze skorzystać z urlopu zdrowotnego w celu leczenia lub rehabilitacji.

W nowelizacji Karty Nauczyciela rozszerzono również grupę nauczycieli uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego. Nauczyciele będą mogli wcześniej przypisać uczniów do oddziałów na kolejny rok szkolny. Z kolei dyrektorzy będą mogli przedłużyć swoją kadencję o jeden rok bez przeprowadzania konkursu.

Godziny czarnkowe do likwidacji. Zmiany w nowym roku szkolnym

Wraz z nowelizacją w życie wejdzie także długo wyczekiwana przez nauczycieli likwidacja tzw. godzin czarnkowych. Po trzech latach obowiązywania nauczyciele zgłaszali, że jest to martwy przepis. Dzięki likwidacji dodatkowej godziny przeznaczonej na spotkania z rodzicami i uczniami nauczyciele zyskują większą elastyczność w planowaniu swojej pracy i dostosowaniu jej do potrzeb uczniów i rodziców.

W szkołach będą mogli być także zatrudnianiu specjaliści: psychologowie, pedagodzy, logopedzi do prowadzenia zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na umowy zlecenie lub kontrakt B2B. Specjaliści ci nie mogą jednak mieć więcej niż dziewięć godzin tygodniowo.

Kiedy zmiany w Karcie Nauczyciela wejdą w życie?

Zmiany w Karcie Nauczyciela w większości wejdą w życie 1 września 2025 roku.

Wyjątkiem są zmiany dotyczące nagród jubileuszowych i odpraw dla emerytowanych nauczycieli. Te zmiany zaczną obowiązywać 1 stycznia 2026 r.

