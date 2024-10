Śląskie. Bartłomiej S. zatrzymany. Wicemarszałek z zarzutami

Jak zapewniają nas politycy, działacze PO byli zaskoczeni tym, co się wydarzyło. Podobnie jak główny zainteresowany. - Niecodziennie CBA wchodzi do urzędu marszałkowskiego . Takie zdarzenia nigdy nie są przyjemne, zawsze budzą emocje. Po każdej stronie sceny politycznej - mówi Interii Wojciech Król , wiceprzewodniczący śląskiej PO.

PiS chce audytu na Śląsku. Kłopoty minister zdrowia?

Tuż po akcji służb politycy opozycji zwracali uwagę na obszar budżetowy, którym zajmował się Bartłomiej S. - Zatrzymanie nie zdziwiło nikogo, kto zarządzał szpitalami w województwie śląskim . Mam sygnały od części radnych, że dochodziło do skandalicznych praktyk. Sprawę trzeba będzie wyjaśnić w toku śledztwa . Mogę jedynie powiedzieć, że to niebywałe - grzmi Jerzy Polaczek z PiS.

- Najbardziej zainteresowana sprawą, co do zasady, powinna być promotorka pana S., minister zdrowia Izabela Leszczyna . Bo jeśli był przedstawicielem regionu częstochowskiego w zarządzie urzędu marszałkowskiego, sprawa jest oczywista. To żadna tajemnica, skoro Leszczyna jest szefową struktur PO w Częstochowie - podnosi Jerzy Polaczek .

Minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska faktycznie sprawuje funkcję w regionie. A przynajmniej na to wskazują informacje umieszczone na stronie internetowej. Wśród członków zarządu częstochowskiej PO do tej pory można znaleźć zdjęcie Bartłomieja S. jako wiceprzewodniczącego struktur. Niemniej, lokalni działacze ugrupowania nie są zbyt rozmowni .

- Mówimy o poważnych sprawach, sam jestem ciekawy, jak to wszystko się rozwinie. To nie żarty. Byłem akurat na misji obserwacyjnej w Gruzji (chodzi o wybory - red.) i tam dowiedziałem się o całej sprawie - powiedział Interii Andrzej Szewiński, poseł PO i były wiceprezydent Częstochowy. - Nie wiem niczego, ponadto co napisała prasa. Przewodniczącą struktur w Częstochowie jest Izabela Leszczyna, ona ma pełnomocnictwo do wypowiedzi w tych sprawach - przekazał.