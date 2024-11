Wraca sprawa "afery zegarkowej" w MON. Jest akt oskarżenia

"Afera zegarkowa" w MON. Akt oskarżenia przeciwko byłym urzędniczkom

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w oparciu o materiały zgromadzone przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). W listopadzie 2023 roku "ówczesna Dyrektor Generalna MON (...) podjęła decyzję o zakupie zegarka marki Longines o wartości ok. 6 000 zł, przy czym pomimo formalnego przeznaczenia przedmiotowego zegarka na cel promocyjny, tj. wręczenia przedstawicielom delegacji zagranicznej wizytującej Ministra Obrony Narodowej, w rzeczywistości był on zakupiony w celu nieodpłatnego wręczenia na własność Agnieszce G., co też się stało" - czytamy w komunikacie.